وصول أطفال ليبيين مرضى لتلقي العلاج في روما

وقالت الخارجية الإيطالية في البيان: «ستصل المجموعة الثانية من القاصرين على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع إلى مطار تشامبينو العسكري (ضواحي روما) من مدينة بنغازي، التي ستستقبلها نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارينا سيريني».

وأوضحت الخارجية الإيطالية أن الأطفال الليبيين الذين يعانون أمراضا دموية حادة سيجري علاجهم «من قبل مستشفى الطفل يسوع للأطفال، بالتعاون مع هيئة التعاون الإيطالية لتحقيق هذه المبادرة».