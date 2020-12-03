وصول أعضاء مجلس النواب إلى مدينة غدامس

وصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس، مطار غدامس قادمة من المغرب، وعلى متنها أعضاء مجلس النواب عقب اختتام اجتماعهم التشاوري الذي عُقِد بمدينة طنجة المغربية واتفاقهم على عقد اجتماعهم داخل ليبيا.

وكان في استقبل أعضاء مجلس النواب بالمطار رئيس وأعضاء بلدية غدامس وعدد من الأعيان والمشايخ وضباظ الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة غدامس الكبرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وشهدت مدينة غدامس منذ أيام استعدادات مكثفة لاستضافة اجتماعات مجلس النواب المرتقبة، والتي تأتي بعد اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم التشاوري الذي عُقِد بمدينة طنجة المغربية على عقد اجتماعهم المقبل داخل ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن هذه الاستعدادت اتخذت لضمان نجاح هذه الاجتماعات في توحيد مجلس النواب، وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية قد شرعت في تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدينة ومخارجها، ومقار الاجتماعات والاقامة لضمان حالة من الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وفي وقت سابق، عقدت الغرفة الأمنية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بشأن تأمين انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي الذي ستحتضنه مدينة غدامس، اجتماعها الاستثنائي، وذلك بمقر مديرية أمن غدامس.

وناقش أعضاء الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضوية مدير الإدارة العامة للدعم المركزي والمساعد للشؤون الأمنية بمدينة غدامس، وضع خطة أمنية فيما يخص بذل كافة الجهود الأمنية المتعلقة بتأمين انعقاد الجلسة، وذلك بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية المختصة بمدينة غدامس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض، إن غدامس ستحتضن أولى جلسات المجلس، على أن تكون جلسة تشاورية وذلك لمناقشة ملفات تخص المرحلة المقبلة.

وأضاف الرعيض في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الاجتماعات ستستمر على مدى ثلاثة أيام لغرض التشاور ومن ثم سيتم عقد جلسات رسمية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.