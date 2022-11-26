وصول أعلى معدلات تفريغ سفن الصب في ميناء طرابلس البحري

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، اليوم السبت، عن وصول ميناء طرابلس البحري، إلى أعلى معدلات الأداء في مناولة وتفريغ سفن الصب.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن معدلات إنتاج تفريغ سفن الصب خلال يوم الخميس الماضي؛ وصلت إلى حمولة وقدرها 10،789.42 طن من القمح السائب، من السفينة Bomustafa التابعة لوكالة الهيلبو، وذلك في يوم إنتاجي واحد.

يُشار إلى أن ميناء طرابلس البحري هو ميناء بحري يقع في العاصمة طرابلس على ساحل البحر المتوسط وهو أكبر الموانئ الليبية في التعاملات، وتبلغ مساحة الميناء الإجمالية 4,000,000 متر مربع، وتُديره وتقدم له الخدمات منذ العام 1986 الشركة الاشتراكية للموانئ سابقاً والاسم الجديد الآن الشركة الليبية للموانئ ومقرها بمصراتة التي تدير كافة الموانئ التجارية الليبية.

ويوجد بالميناء 27 رصيفا بينها 20 رصيفا للبضائع العامة، وثلاثة أرصفة للخدمات، وتبلغ القدرة الاستيعابية السنوية للميناء 4.500.000.000 مليون طن للوردية الواحدة، كما توجد به منارة يبلغ ارتفاعها 116 قدما من مستوى سطح البحر، وتعمل ليلا بواسطة منظومة كهربائية ذات فرق جهد 220 فولت ومزودة بمصباح قوة 1000 وات، ويصل مدى الإضاءة إلى 16 ميل بحري.