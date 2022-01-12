أعلنت اللجنة الوزارية المُكلفة من قِبل مجلس الوزراء لمعالجة توفير الكتاب المدرسي، عن وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي، اليوم الأربعاء، إلى مخازن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن هذه الشحنات ستتوالى تباعا وصولها لتنتهي معاناة الطلاب والمدرسين في عدم توفر الكتاب المدرسي.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، عن توزيع الكتاب المدرسي ابتداء من يوم السبت القادم.

وقال الوزير في تصريح تلفزيوني، إن دفعات الكتب الأولى وصلت إلى الوزارة اليوم الأربعاء وستصل بقيتها خلال شهر كأقصى تقدير.

وأشار القيب إلى أن الوزارة ستوزع كل دفعات الكتب على المدارس بمجرد وصولها من الشركات.