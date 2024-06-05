وصول أول دفعة من منتجات مجمع الدافنية إلى الاسواق الأوروبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، وصول أول شحنة من منتجات مجمع الدافنية للصناعات الغذائية، إلى فرنسا والتي ستباع في الأسواق الأوروبية.

وقال المجمع في بيان على صفحته الرسمية اليوم، إن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لحرص إدارة المجمع على إنتاج المواد الغذائية، وفق المواصفات والمعايير القياسية الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى بها المجموعة، إلى تطوير خطتها نحو التصدير والتوجه نحو أفضل الفرص، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بالأسواق العالمية.

وتصدير منتجات مجمع الدافنية الغذائي، هي دلالة على جودة منتجاته المصنعة بأحدث الآليات، وتقنيات التصنيع الغذائي، ومطابقتها للمقاييس والمعايير العالمية والمحلية.

يُشار إلى أن منتجات المجمع متحصلة على شهادات الـ”أيزو” العالمية، “أيزو 9001” و”أيزو 22000″، وشهادة الجودة الليبية، لتضاهي بذلك المنتجات بالأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات الليبية نحو السوقين الأفريقية والأوروبية.

يعد مجمع الدافنية للصناعات الغذائية، أحد المشاريع الاستراتيجية والأصول الغذائية الهامة في الاقتصاد الليبي، ويتضمن المجمع العديد من شركات تصنيع المواد الغذائية، التي تستفيد من البنية التحتية القوية للمجمع متمثلة في 18 وحدة صناعية مختلفة، ذات تكنولوجيا متطورة وصوامع ضخمة للتخزين والتشغيل.