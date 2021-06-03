وصول أول رحلة جوية بين طبرق وطرابلس بعد توقف لفترة طويلة

وصلت مطار طبرق الدولي، أمس الأربعاء، أولى الرحلات الجوية الداخلية بين مطار طبرق ومطار معيتيقة بطرابلس، عبر طيران البُراق للنقل الجوي بعد توقف دام لفترة طويلة.

وأعلنت شركة البُراق، إن رحلات شركة البراق ستستمر حسب الجدول المعد لها، رحلتين كل أسبوع يومي الأحد والأربعاء.

يأتي ذلك في حين، تستعد الشركة أيضاً، لجدولة رحلات داخلية إلى مطار الأبرق الدولي.

يُشار إلى أن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، طالب باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية إلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي.

من جانبه أعلن مدير الإدارة التجارية بشركة طيران البراق استئناف الشركة رحلاتها الجوية داخلية وخارجية من وإلى مطار طبرق بداية من شهر يونيو الجاري.

وصول اولى رحلات طيران البراق الى طبرق هذا اليوم بعد توقف لفترة طويلة بسبب اغلاق المطار للصيانة . تم النشر بواسطة ‏طيران البراق‏ في الأربعاء، ٢ يونيو ٢٠٢١