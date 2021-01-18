وصول أول رحلة للخطوط القطرية إلى مصر

وصلت اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولي أولى الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط القطرية من الدوحة، بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن مصادر بمطار القاهرة قولها، إن رحلة الخطوط القطرية رقم QR1301 القادمة من مطار الدوحة وصلت على متنها قرابة 100 راكب وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمخصص لتسيير رحلات الطيران القطري.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة القطرية رقم QR1032 مطار القاهرة في طريق العودة إلى الدوحة في الثامنة مساء اليوم وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بدءا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذي استمر لقرابة 3 سنوات.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين أولى رحلات شركة “مصر للطيران” متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 38 راكبا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وفي وقت سابق، قالت “مصر للطيران” إنها ستقوم بتشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة اعتبارا من اليوم الاثنين.