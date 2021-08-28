وصول أول رحلة للخط الملاحي «فولتا» إلى المنطقة الحرة مصراتة

أعلنت المنطقة الحرة مصراتة، عن وصول أول رحلة للخط الملاحي (VOLTA)، إلى ميناء المنطقة في المدينة.

ورست بميناء المنطقة الحرة بمصراتة، صباح الجمعة، الباخرة (M/SC Memphis) التابعة للخط الملاحي (VOLTA) قادمة من الصين مباشرةً في أول رحلة لها ولهذا الخط للموانئ الليبية.

وكان مدير عام الإدارة العامة لميناء المنطقة الحرة بمصراتة، في استقبال السفينة الناقلة لأول رحلة إلى ليبيا عبر الخط، وقام بتسليمهم درع المنطقة الحرة بمصراتة,

هذا ومن المتوقع مستقبلاً وصول سفينة لهذا الخط الملاحي لميناء المنطقة الحرة بمصراتة كل 3 أسابيع.