وصول البعثة الفلسطينية إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

وصلت اليوم الخميس، البعثة الفلسطينية إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تنطلق فعالياتها يوم غدٍ الجمعة.

وكان في استقبال البعثة على أرض المطار، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، وسفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية، الذين رحبوا بالبعثة الفلسطينية المشاركة في الأولمبياد.

وأكد الفريق الرجوب أهمية مشاركة فلسطين في الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم، وتقديم صورة نموذجية ومشرقة عن الرياضة الفلسطينية.

وقال إن الرياضيين المشاركين هم سفراء لقضيتهم الفلسطينية العادلة، ويحملون على عاتقهم تقديم عذابات ومعاناة وصمود الإنسان الفلسطيني المتشبث بأرضه، في هذا الحدث الذي سيكون محط أنظار العالم.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في ظل ظروف غير مسبوقة تمر بها الحركة الرياضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس منذ عشرة أشهر، والذي أسفر عن ارتقاء نحو 400 شهيد وشهيدة من الرياضيين الفلسطينيين.