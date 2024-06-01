وصول الدفعة الثانية من أشجار مبادرة غرس مليون شجرة في طرابلس

وصلت الدفعة الثانية من الأشجار إلى مخازن المشاتل بشركة الخدمات العامة طرابلس، تمهيداً لغرسها ضمن مبادرة غرس مليون شجرة، بالتعاون مع شركة “Oilinvist”.

ويأتي وصول الدفعة، بعد أقل من أسبوعين من تسلم الدفعة الأولى للأشجار المستهدفة، لتحسين مستويات الغطاء النباتي داخل العاصمة.

وأطلقت شركة الخدمات العامة بطرابلس، مطلع هذا العام مبادرة لغرس مليون شجرة أوكالبتوس (سرول) وصنوبر في المدينة، على مساحة تبلغ 1,450 هكتارا من الأراضي المملوكة لشركة الخدمات العامة في العاصمة، التي يقطنها 3 ملايين نسمة.

وتنفذ المبادرة بالتعاون المٌشترك بين شركة الخدمات العامة ومجموعة أويل انفست، بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، و مكافحة الآثار الضارة لإزالة الغابات والتصحر،.

وتشير التقديرات إلى أن مليون شجرة يمكنها امتصاص أكثر من 10 ملايين كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وستبدأ زراعة الأشجار في الربع الأول من 2024 على مساحة أولية تبلغ 450 هكتاراً، والتي يتم تجهيزها بنظام ري، وستستمر على مراحل لتغطية الـ 1000 هكتار المتبقية.