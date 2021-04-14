وصلت اليوم الأربعاء، الدفعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا والمكونة من 150 ألف جرعة مقدمة من تركيا إلى ليبيا.

ويصل بذلك مجموع الجرعات التي تم استلامها حتى الآن إلى حوالي 400 ألف جرعة، على أن تصل باقي الشحنات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق، المواطنين، إلى عدم الاستماع للشائعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، مشددًا على ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد أن تلقي المواطنين للتطعيم مهم جدًا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وصول الدفعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا طرابلس 14 أبريل 2021م وصلت اليوم الأربعاء الدفعة الرابعة من لقاح فيروس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ١٤ أبريل ٢٠٢١

وصول 150000 جرعة من لقاح سينوڤاك الصيني وشحنة من الادوية الخاصة بمرضى فايروس كورونا الى طرابلس قادمة من جمهورية تركيا… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأربعاء، ١٤ أبريل ٢٠٢١