وصول الشحنة الأولى من لقاح «فايزر» الأمريكي إلى طرابلس

استلم جهاز الإمداد الطبي طرابلس، ظهر اليوم الخميس، الشحنة الأولى من اللقاح المورد من شركة “Pfizer” الأمريكية ضمن اتفاقية “كوفاكس”، عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال إجراءاتها الجمركية عن طريق مكتب التسريح الجمركي بالجهاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتحتوي الشحنة على 55 ألف جرعة وقد تم توجيهها إلى مركز البحوت للتقنيات الحيوية لحفظها في الثلاجات المخصصة لحفظ اللقاح بدرجة حرارة تصل إلى -80 ثمانين تحت الصفر،.

واستلم مندوبو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عينات من اللقاح لمعايرتها بوحدة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها إذن لاستخدامها.

