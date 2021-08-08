وصول الشحنة الثالثة من الأوكسجين إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن وصول الشحنة الثالثة من إمدادات الأوكسجين السائل إلى المنطقة الغربية، قادمة من مصر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن ذلك يأتي بناءً على الاتفاقية المبرمة بين وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، في العشرين من شهر أبريل الماضي؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأوكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت ظهر أمس السبت، الشحنة الثالثة من غاز الأوكسجين الطبي المسال، والتي تُقدر بـ100,000 لتر، قادمة من جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأوكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.