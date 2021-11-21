وصول الشحنة الثانية من لقاح «فايزر» الأمريكي

استلم جهاز الإمداد الطبي طرابلس، مساء اليوم الأحد، الشحنة الثانية من اللقاح المورد من شركة “Pfizer” الأمريكية، عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي، واستكمال إجراءاتها الجمركية عن طريق مكتب التسريح الجمركي بالجهاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الجهاز أن الشحنة التي تحتوي على 250 ألف جرعة أولى وثانية، تم توجيهها إلى مركز البحوث للتقنيات الحيوية لحفظها في الثلاجات المخصصة لحفظ اللقاح بدرجة حرارة تصل ‘لى -80 ثمانين درجة تحت الصفر، بحضور كل من مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السايح، واللجنة العلمية بالمركز، والمسؤولين في مركز البحوث، ومدير إدارة المخازن والتوزيع بجهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالعزيز الشمام، ورئيس مخزن الحلقة الباردة بالجهاز الدكتور عبدالمنعم العوزي، والمختصين في الجهاز، ورئيس لجنة الفحص والاستلام بالجهاز، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة اللقاحات بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين استلموا منها عينات لمعايرتها بإدارة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها إذن لاستخدامها.

وأكد مدير إدارة المخازن، بأن هذه الشحنة تعتبر الدفعة الأولى من ضمن شحنة تحتوي على مليون جرعة يتم توريدها من الولايات المتحدة الأمريكية.