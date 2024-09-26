وصول المعنيين بتوقيع الاتفاق النهائي بشأن مصرف ليبيا المركزي إلى مقر البعثة الأممية

في إطار الاستعدادات لتوقيع الاتفاق النهائي بشأن مصرف ليبيا المركزي، وصل ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي إلى مقر البعثة الأممية بطرابلس تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي بشأن مصرف ليبيا المركزي.

كما وصل بعض السفراء المعتمدين لدى ليبيا لحضور توقيع الاتفاق النهائي بشأن مصرف ليبيا المركزي بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (الأربعاء) أن “مجلسي الدولة والنواب قد وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق لتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي”.

وقالت البعثة في بيان “في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف”.

وأضاف البيان “قد وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لاحكام الاتفاق السياسي الليبي.

جاء ذلك في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها في طرابلس، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي.