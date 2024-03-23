وصول المُسخّن الحراري لتشغيل معمل الميثانول الثاني في سرت

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وصول المُسخّن الحراري، أحد المكونات الرئيسية لتشغيل مصنع الميثانول الثاني، إلى ميناء مرسى الحريقة النفطي.

وقال منسق المصنع عبدالله ارحيم، أن وصول المسخن الحراري يمهد الطريق لإعادة تشغيل المصنع، مشيرا إلى وجود أعمال عالقة ستنفذ خلال الشهر المقبل.

وجرت عملية نقل دقيقة للمسخن، الذي يبلغ وزنه (64) طنا، ونقل عبر رافعات عملاقة بقدرة (300 و400) طن.

وأكد مدير إدارة النقل عباس المحجوب، أن عملية النقل جرت بنجاح دون أي أخطاء أو آثار سلبية، مشيرا إلى أن صيانة الرافعات كانت قبل شهرين لضمان سلامة العملية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت، بمعدل إنتاج (600) طن متري.

ويعد مصنع الميثانول الثاني من أهم المشاريع الصناعية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية (1.3) مليون طن متري سنويا.

ويتوقع أن تساهم إعادة تشغيل مصنع الميثانول الثاني في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، رغم وجود بعض التحديات التي تواجه إعادة تشغيل المصنع الثاني، مثل نقص التمويل، وصعوبة الحصول على قطع الغيار.