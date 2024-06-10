وصول باخرة محملة بالأغنام لتوفير الأضاحي

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، وصول باخرة محملة بالأغنام، لتوفير أضاحي للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مناسبة.

وقالت الحكومة في بيان، إن الأضاحي ستوزع في مختلف المدن والمناطق بالتنسيق مع السلطات المحلية؛ لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة.

وكانت الحكومة أعلنت أمس الأحد، أن سعر الأضحية المدعوم هو 950 دينارا، مشيرة إلى أن توزيع الأضاحي في المرحلة الأولى بمدينة بنغازي سيكون في مدرسة “منارة بنغازي” بمنطقة الصابري.

ودعت الحكومة إلى الالتزام بشروط شراء الأضحية متمثلة بإحضار كتيب العائلة أو ورقة الوضع العائلي مختومة، وإثبات هوية رب الأسرة، موضحة أن السداد نقدا أو بصك مصدق عليه.