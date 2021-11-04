وصول بطاقات الناخب لكافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلامها من قِبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية عن وليد سيالة رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية قوله: “تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 2.800.000 مليونين وثمانمائة ألف بطاقة ناخب على مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.. في عملية لوجستية ضخمة واصل فيها العاملون بإدارة الدعم اللوجستي الليل بالنهار من أجل وصول البطاقات والمواد الطباعية والتوعية المرفقة بها للمكاتب المختصة”.

وأوضح سيالة، أن هذه الجهود المكثفة ساهم كثيراً، في نجاحها وتحقيق أهدفها التعاون مع شركة بريد ليبيا التي بادرت بعملية نقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، وذلك انطلاقا من دورها الوطني الداعم للعملية الانتخابية، وفق قوله.

وأضاف: “نستعد خلال الأيام القادم الاستلام المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده”.