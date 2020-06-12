وصول خبراء أتراك للمساعدة في تفكيك الألغام التي زرعتها عناصر حفتر

وصل خبراء من القوات المسلحة التركية إلى العاصمة طرابلس، للمساعدة في تفكيك الألغام التي زرعتها عناصر حفتر في منازل المدنيين.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”، بأنه نفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الأمني بين ليبيا وتركيا الموقعة في نوفمبر الماضي، وصل أمس الخميس خبراء من القوات المسلحة التركية إلى العاصمة طرابلس، للمساعدة في تفكيك الألغام التي زرعتها عناصر حفتر في منازل المدنيين.

وأوضح المركز أن الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدرت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق، بياناً في وقت سابق، حول تزايد أعداد ضحايا الألغام التي زرعتها عناصر حفتر في مناطق متفرقة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها تابعت الإصابات المتزايدة من ضحايا الألغام التي زرعتها من وصفتها بـ”الميليشيات المعتدية” على العاصمة قبل طردها، والتي تم زرعها في مساكن المدنيين، ووُجِد بعضها موها مع دمى وألعاب الأطفال في تجرد صريح من أبسط قيم الأخلاق والإنسانية، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الإحصائيات المبدئية لهذه الإصابات بلغت حتى تاريخ الأمس 67 إصابة منها 27 وفاة و40 إصابة بجروح متفاوتة.

وأكدت اللجنة أنها رصدت ووثقت كل هذه الأفعال التي تُشكل جرائم خطيرة وفقاً للقوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني.

كما أهابت اللجنة في بيانها، لجميع المواطنين النازحين بالتريث في العودة لمنازلهم إلى حين انتهاء السلطات المختصة من تأمين هذه المناطق.