وصول دفعة جديدة من مستلزمات المعامل لتعزيز خدمات الصحة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول شحنة جديدة من مستلزمات المعامل إلى المخازن الرئيسية لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس، في إطار جهود تعزيز جاهزية المرافق الصحية وتلبية احتياجاتها الضرورية.

وستُوزع المستلزمات وفق خطة مدروسة تعتمد على أولويات الحاجة، بالتنسيق بين جهاز الإمداد الطبي وإدارات المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان وصولها بكفاءة إلى الجهات المستفيدة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن سلسلة متواصلة من الدعم، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتطوير الخدمات التشخيصية، بما يعزز كفاءة القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.