وصول دفعة من جرحى قطاع غزة إلى مصر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن نقل 3 أشخاص من جرحى العدوان الإسرائيلي إلى مصر لاستكمال علاجهم.

يأتي ذلك بعد أن قررت مصر فتح معبر رفح استثنائيًا باتجاه واحد للسماح بنقل الجرحى من قطاع غزة، للعلاج في مستشفياتها، وخاصةً في منطقة شمال سيناء.

ووصلت أمس واليوم العديد من سيارات الإسعاف المصرية إلى معبر رفح تمهيدًا لنقل الجرحى، حيث يتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة نقل المزيد منهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، “ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى”.

وقالت الوزارة إن “عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، وهناك 1235 جريحا”، لافتة إلى أن “عدد شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 21 شهيدا، بينهم طفل، وهناك أكثر من 4369 مصابا”.

كما كشفت الصحة الفلسطينية أن “مجمل ما وصل مراكز العلاج، يوم الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة”.