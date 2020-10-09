وصول زوارق تابعة لأمن السواحل إلى طرابلس بعد صيانتها

وصل أمس الخميس، إلى ميناء طرابلس البحري الزورقين البحريين (P300-p301) التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل، بحضور وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوشينو، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية، ورؤساء المكاتب والفروع وضباط وضباط الصف التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل.

يُشار إلى أن هذه الزوارق تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل قد كانت تحت الصيانة بجمهورية تونس منذ عام 2012م.

وصول الزوارق البحرية (P300-p301) التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل بحضور وزير الداخلية المفوضطرابلس 8 أكتوبر… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Donnerstag, 8. Oktober 2020

هذا وتسلم حرس السواحل الزورقين بعد صيانتهما في ميناء بنزرت التونسي، بتمويل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الاتئماني للطوارئ لأفريقيا.

وستُعزز السفن قدرات البحث والإنقاذ، ومعالجة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة على طول الساحل الليبي، حسب ما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان لها.

وقال سفير الاتحاد الأوربي في ليبيا، خوسيه ساباديل، خلال مراسم تسليم السفينتين، إن المشاركة في صيانتها مثال للشراكة والتعاون البناء بين إيطاليا وليبيا.

وأضاف: “لدينا جميعا مصلحة مشتركة في استقرار وأمن ليبيا، وسيظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الشعب الليبي في هذا الجهد”.