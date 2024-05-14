وصول سفينة محملة بالمواشي إلى ميناء جليانة البحري

رست في ميناء جليانة البحري ببنغازي أمس الإثنين، سفينة محملة بعدد (10) آلاف رأس من الأغنام و (1246) رأسا من الأبقار المدعومة من الحكومة الليبية المكلفة، قادمة من ميناء قرطاجنة بمملكة أسبانيا.

وأوضح رئيس قسم المناولة والتخزين بالميناء صالح السعيطي لصحيفة الأنباء الليبية، ان الشحنة هي الثالثة وسبقتها شحنتان، الأولى في شهر مارس والثانية في شهر أبريل لنفس الوكيل، وبنفس العدد من المواشي والأبقار، وتأتي هذه الشحنات المتتالية في إطار دعم الحكومة الليبية للأسعار الخاصة باللحوم.

ومن المتوقع وصول أكثر من شحنة بقرب عيد الأضحى المبارك.

وباشر العمال إنزال المواشي بمجرد انتهاء الفرق البيطرية التابعة للمركز الوطني للصحة الحيوانية من الكشف الطبي البيطري عليها، ومطابقتها للشهادة الصحية المرفقة مع الشحنة.