وصول سفينتين تركيتين إلى ميناء طبرق

وصلت باخرتان تابعتان للبحرية التركية إلى ليبيا وعلى متنهما فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات شرق البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن السفينتين “سنجقدار” و”بيرقدار” انطلقتا من مدينة إزمير وتحملان على متنهما 360 فردا من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وجمعية “أكوت” للبحث والإنقاذ ووزارة الصحة وخفر السواحل وفرق الإطفاء.
وأشارت الوزارة إلى تسليم 122 مركبة، بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والتدخل، فضلا عن 3 مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء.
وأوضحت الدفاع التركية أن هناك سفينة “عثمان غازي” ستغادر تركيا اليوم باتجاه مدينة طبرق لتوصيل مواد الإغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة.
وكان قد وصل إلى ليبيا منذ بدء الأزمة الإنسانية شرق البلاد أكثر من 38 طائرة إغاثة من 17 دولة، بالإضافة إلى 5 سفن.
📍#Libya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Sel felaketinden zarar gören dost ve kardeş ülke Libya’nın acısını derinden paylaşıyoruz.
85 milyon vatandaşımızın yardım elini kardeşlerimize ulaştırıyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de Libyalı kardeşlerimizle bir ve beraberiz.
🇹🇷🇱🇾#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fK2SxNKSen
Sel felaketi için Libya’ya giden TCG SANCAKTAR ve BAYRAKTAR gemilerimiz limana yanaştı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Gemilerimiz limanda bulunan diğer gemiler tarafından selamlanarak karşılandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ytuJFKqn4x
Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli… pic.twitter.com/yEFNd7ehyy
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