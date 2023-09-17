وصول شاحنات بمعدات كهربائية إلى منطقة الورديّة لإصلاح الأعمدة المتضررة

وصلت صباح اليوم شاحنات محملة بأعمدة خشبية ومعدات كهربائية إلى منطقة الوردية بالساحل قصر ليبيا بالجبل الأخضر، قادمة من مخازن طرابلس ضمن القوافل المُرسلة للمنطقة المتضررة من الفيضانات.

ووفقاً لما أوردته المنصة الخاصة بـ “الشركة العامة للكهرباء” فقد باشر فنّيّي الصيانة فرقة إدارة توزيع غريان أعمال استبدال الأعمدة الخشبية المتضررة بأخرى جديدة، وذلك بإعادة توصيلها وربطها وتغذيتها بالتيار الكهربائي داخل خط سيدي عبد الله بزاوية العرقوب بمنطقة الوردية.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال إصلاح الأعمدة المتضررة خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم إعادة التيار الكهربائي إلى تلك المنطقة المتضررة جرّاء عاصفة “دانيال” المنصرمة.