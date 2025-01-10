وصول شحنات جديدة من «مشغلات الغسيل الكلويّ» عبر ميناء طرابلس

أعلن جهاز الامداد الطبي حكومة الوحدة الوطنية، وصول شحنات جديدة من مشغلات الغسيل الكلويّ من قبل شركة B BRAUNE عبر ميناء طرابلس، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وتخص فيها مرضى الكلى لخصوصية حالتهم.

وتُقدر بـ33 حاوية ، حيث تدرج هذه الشحنات ضمن خطة عمل الجهاز التي يعمل عليها بشكل دوريّ لتوفير كل بنود الإمداد الطبي، ووجود فائض منها، هادفاً لسد أي عجز قد يطرأ في مراكز الغسيل مستقبلاً، ولضمان استمرار حصول المرضى على ما يكفي لتيسير جلسات الغسيل الكلوي بكل انسيابية وفق الخطة العلاجية دون توقف، علما بأنه سيتم التوزيع حسب المتبع من الإجراءات الإدارية والفنية .