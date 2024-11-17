أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه “تتوالى وصول شحنات صناديق الاقتراع من مكاتب الإدارة الانتخابية بمختلف البلديات المستهدفة بانتخابات المجالس البلدية ( المجموعة الأولى 2024 ) إلى مركز العدّ والإحصاء بالإدارة العامة للمفوضية والذي افتُتح يوم الأمس السبت 16 نوفمبر تزامنًا مع انطلاق عملية الاقتراع، وذلك للبدء في عملية مسح وإدخال بيانات استمارات النتائج”.

هذا وبدأت صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 في مركز العدّ والإحصاء بالمفوضية عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، وذلك تزامنا مع وصول أولى شحنات صناديق الاقتراع.

وصول شحنات صناديق الاقتراع من مكاتب الإدارة الانتخابية تتوالى وصول شحنات صناديق الاقتراع من مكاتب الإدارة الانتخابية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤