وصول شحنات من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن تنفيذ طائرة جهاز الإسعاف الطائر “سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl” رحلتنين استثنائيتين لجلب شحنتين من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الشحنة الأولى التي وصلت صباح أمس السبت إلى مطار معيتيقة الدولي تتضمن مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد وجهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

فيما تحتوي الشحنة الثانية التي وصلت اليوم الأحد إلى مطار معيتيقة قادمة من مطار إسطنبول الدولي، على كميات أخرى من مشغلات الخاصة باستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن توريد شحنات جديدة من المشغلات، يأتي تنفيذًا لتعليمات رفع الطاقة التشغيلية لمختبرات فحص حالات الاشتباه والبالغ عددها 20 مختبرًا موزعة على كامل التراب الليبي.