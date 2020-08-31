وصول شحنة إمدادات طبية إلى مطار معيتيقة الدولي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن وصول شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الاثنين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الشحنة القادمة على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» تتضمن أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وكمية من المشغلات.

وعلى نحو متصل، عززت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد، حيث تمكنت وزارة الصحة من إقامة جسرٍ جوي وبحري مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لتوريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، إذ جرى توريد أطنان من الإمدادات الطبية لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار.

وتتضمن الإمدادات الطبية، أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات، ومعقمات، ومستلزمات طبية، وأدوية.