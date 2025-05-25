وصول شحنة جديدة من الأدوية لدعم المرافق الصحية وتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن وصول شحنة جديدة من الأدوية العامة إلى المخازن الرئيسية التابعة لجهاز الإمداد الطبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الشحنة ضمن بنود العطاء العام للإمداد الطبي، وتهدف إلى توفير الأدوية الأساسية الضرورية لدعم المرافق الصحية، حيث سيتم توزيعها بحسب الخطة المعتمدة، وبناءً على الاحتياجات الفعلية والطلبات المقدمة من المؤسسات الصحية المعنية.

وأكدت الوزارة التزامها، عبر جهاز الإمداد الطبي، بضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية ووصولها إلى الجهات المستفيدة في الوقت المناسب، بما يعزز من كفاءة منظومة الرعاية الصحية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق.