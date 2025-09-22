وصول شحنة جديدة من الأدوية لعلاج «أمراض الكلى»

في إطار تنفيذ بنود العطاء العام، وبإشراف مباشر ودعم من حكومة الوحدة الوطنية، أعلن جهاز الإمداد الطبي عن وصول شحنة جديدة من دواء Eprex 2000 & 4000 injection، المخصص لعلاج مرضى الكلى، والمورّد من شركة Janssen السويسرية الرائدة في مجال صناعة الأدوية.

وأوضح الجهاز أن عملية توزيع الدواء ستتم على المستشفيات والمراكز التخصصية في مختلف أنحاء البلاد، وفق الآلية المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، وذلك عقب استكمال كافة الإجراءات الرقابية والفنية المعمول بها لضمان سلامة وجودة الدواء.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص جهاز الإمداد الطبي على توفير العلاجات الأساسية للمرضى وضمان استمرارية الإمدادات الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الكلى على وجه الخصوص.