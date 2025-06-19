وصول شحنة جديدة من الأدوية والمحاليل إلى «مخازن جهاز الإمداد الطبي» في طرابلس

استلم جهاز الإمداد الطبي، اليوم، شحنة جديدة من الأدوية العامة والمحاليل الوريدية، تضم 42 حاوية بحجم 40 قدمًا، مورّدة من شركة Otsuka اليابانية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الصناعات الدوائية.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تندرج هذه الشحنة ضمن سلسلة توريدات متواصلة، حيث يُنتظر وصول 60 حاوية إضافية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ العطاء العام واستكمال خطة الإمداد لتلبية احتياجات القطاع الصحي في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يتم توزيع محتويات الشحنة على فروع الجهاز في المناطق المختلفة، تمهيدًا لتوفيرها للمرافق الصحية حسب الاحتياجات الفعلية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن إيصال الإمدادات إلى الجهات المستهدفة بكفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة وزارة الصحة الهادفة إلى دعم المرافق الصحية وتعزيز الجاهزية التشغيلية، من خلال توفير مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.