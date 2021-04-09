وصول شحنة جديدة من لقاح «سبوتنيك» إلى مطار معيتيقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، عن وصول شحنة من لقاح “سبوتنيك” الروسي بعدد 100000 جرعة لمخازن وزارة الصحة ضمن سلسلة من الشحنات.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، حيث وصلت إلى مطار معيتيقة شحنة ثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي.

وبإشراف وزارة الصحة على رأسها أ.د علي الزناتي وزير الصحة، باشر أمناء الخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بوزارة الصحة بتخزين اللقاح ليتم توزيعها في القريب العاجل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه هي الشحنة الثالثة ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا.

وصول شحنة من لقاح سبوتنيك بعدد 100000 جرعة لمخازن وزارة الصحة ضمن سلسلة من الشحنات في اطار جهود #رئيس_حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الجمعة، ٩ أبريل ٢٠٢١