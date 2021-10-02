وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مقدمة من إيطاليا

استقبلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ممنوحة من الحكومة الإ]طالية، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والتنسيق بين وزارة الصحة الليبية وسفارة دولة إيطاليا لدى ليبيا.

وكان في استقبال الشحنة التي وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي، كلًا من مستشار وزير الصحة عادل النحيب، ومدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ومدير مكتب وزير الصحة سعيد الدرسي، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو قريمالدي.

ومن المقرّر أن تمنح الحكومة الإيطالية الدولة الليبية شحنة ثالثة من لقاح “أسترازينيكا” تُقدّر بحوالي 144 ألف جرعة، إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتان وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر رحلتين جويتين، إحداهما تُقدّر بحوالي 240,000 جرعة، والأخرى بحوالي 117,600 جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات الممنوحة 501,600.

وسوف تساعد هذه الشحنات، في تلبية جزء من احتياجات ليبيا من اللقاحات، وستكون داعمًا للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء العالمي بشكلٍ جماعي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الليبية.