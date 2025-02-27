وصول شحنة من الاحتياجات اللازمة لعمليات «زراعة القوقعة»

في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة لدعم خدمات زراعة القوقعة وتعزيز قدرة المرافق الصحية على تقديم الرعاية المتخصصة، أعلنت الوزارة عن وصول الشحنة الثانية من القواقع الأذنية إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي.

وذلك استنادًا إلى الاحتياجات المدروسة التي أعدتها إدارة المعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع لجنتها الفنية المختصة.

وسيتم توزيع القواقع على المراكز الصحية المؤهلة لإجراء عمليات زراعة القوقعة، وفق معايير فنية دقيقة تراعي جاهزية المرافق لضمان إجراء الجراحات والمتابعات التأهيلية اللاحقة للمرضى، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتحسين جودة حياة المستفيدين.

وتؤكد وزارة الصحة “التزامها بتوفير أحدث التقنيات الطبية وضمان استمرارية الإمداد بالأجهزة والمستلزمات الحيوية وفق أعلى المعايير العلمية والفنية، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة في ليبيا”.