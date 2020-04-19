وصول شحنة من العتاد الطبي إلى مطار معيتيقة قادمة من تركيا

الشحنة تتضمن أجهزة مخبرية تستخدم لتحليل الفيروسات. [صحة الوفاق]

وصلت اليوم الأحد، طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» إلى مطار معيتيقة الدولي، تقل على متنها شحنة من العتاد الطبي اللازم للاستخدام ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن الشحنة القادمة من تركيا تتضمن 3 أجهزة PCR (أجهزة مخبرية تستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد) و50 ألف قطعة من الأداة (Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR ، و100 ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit و BIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)

وأعلنت وزارة الصحة في بيانٍ توضيحي مساء الجمعة، عن قرب وصول توريدات طبية جديدة دعمًا لإجراءات الجهوزيـة المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا. محتوى ذو صلة إيطاليا.. تراجع وتيرة الإصابات والوفيات بكورونا وبحسب البيان فإن وزارة الصحة ستتسلم خلال #2ساعة لوازم ومعدات مختلفة خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا. كما ذكر البيان أن مدن سبها والزاوية ومصراتة، بالإضافة إلى عدد من المدن والمناطق الأخرى ستتسلم أجهزة PCR جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس، بعد اعتماد المختبرات من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض. ووفقًا للبيان فإن الشحنات التي ستصل إلى ليبيا تتضمن 200 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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