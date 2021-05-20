وصول شحنة من لقاح «أسترازينيكا» إلى مطار معيتيقة

وصلت أمس الأربعاء، إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا نوع “أسترازينيكا” عدد 117,600 جرعة.

وبحسب ما أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن ذلك يأتي في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة “كوفاكس”.

وأشار المركز إلى أن هذه الشحنة من التطعيمات تعتبر مكملة للجرعة الأولى التي سبق توريدها.

وسيتم استمرار وصول الشحنات الخاصة بالتطعيم تباعاً من اجل تطعيم كل المواطنين والمقيمين في البلاد للوصول إلى مستوى عالي من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، بحسب مركز مكافحة الأمراض.

كما دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى التسجيل في المنظومة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

في اطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وبالتعاون مع اليونيسيف-UNICEF Libya ومنظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأربعاء، ١٩ مايو ٢٠٢١