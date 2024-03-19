وصول شحنة من 10 آلاف راس غنم إلى ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري، الباخرة “توليب” قادمة من ميناء قرطاجنة الإسباني، على متنها 10 آلاف رأس من الأغنام و248 رأساً من الأبقار.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان إن الشحنة ستسهم في ضبط أسعار اللحوم، وتثبيت سعر اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الأساسية.

وشرعت الفرق البيطرية التابعة للمركز الوطني للصحة الحيوانية، بإجراء الكشف والفحص الطبي البيطري على رؤوس الماشية، لمطابقة الشهادة الصحية المرفقة مع الشحنة بالحالة الصحية لها.

وارتفعت أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، مع حلول شهر رمضان، نتيجة انتشار مرض الحمى القلاعية في بعض البلديات، خاصة أن القطيع الليبي تعرض للضرر نتيجية العاصفة دانيال، التي تسببت بنفوق نحو 30% من الثروة الحيوانية في شرق ليبيا.