وصول طاقم طبي إيطالي متخصص في جراحة قلب الأطفال

استقبل مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، الطاقم الطبي الإيطالي المتخصص في جراحة قلب الأطفال، والذي وصل مساء اليوم السبت.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه تم استجلاب أحدث المعدات الطبية التي تستعمل في العمليات المستهدف إجراءها وغير موجودة في ليبيا بالكامل مثل أسطوانات الأوكسجين المستخدمة في عمليات القلب للأطفال حديثي الولادة.

وتأتي هذه الخطوة بإشراف مباشر لمركز طب الطوارئ والدعم ضمن خطة توطين العلاج بالداخل بتعليمات مباشرة من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف بالتعاون مع الملحقية الصحية ميلانو، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

ويضم الفريق الطبي الإيطالي التخصصات التالية:

د. فيوري سلفاتور، إخصائي جراحة وزراعة قلب الأطفال وكبير جراحي مستشفى بنبينو جسو – روما ميليتوا جوفاني، أخصائي قلب أطفال وقسطرة فيرو يوقو، أخصائي قلب أطفال ومساعد البروفيسور فيوري توزي استيفانو، رئيس تمريض عناية قلب الأطفال مستشفى بنبينو جسو

يُشار إلى أنه تم تجهيز حالات القلب أطفال تمهيداً لوصول الطاقم الطبي الإيطالي المتخصص في جراحة القلب

منذ يوم 13 يوليو الجاري عبر إجراء الكشوفات التجهيزية للحالات المرضية قبل وصول الطاقم الطبي الإيطالي، كما تم إجراء عدة عمليات مستعجلة بالتعاون مع الإخصائية د. وجدان داوود عامر بمصحة الفؤاد في طرابلس.