وصول عدد المشاركين بـ«مبادرة تحدي القراءة» إلى 110 آلاف طالب

عقد المنسق الوطني لمبادرة تحدّي القِراءة العَربي في ليبيا، الدّكتور “علي قنون”، اِجتماعاً مع رؤساء فِرق التوثيق والإعلام، والفئات الخاصة، والتّدريب والتّوعية، والتّنسيق والمتابعة.

وناقش الاِجتماع، الذي عُقد بمقر اللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم، “عملية تسجيل التلاميذ والطلاب في المبادرة والصعوبات التي تُواجهها، كما تناول الإعداد لورش عمل تعريفية بالمراحل القادمة، بالإضافة إلى إعداد لائحة التّقييم الخاصة بالمسابقة”.

وأعلن المنسق الوطني للمبادرة، خلال الاِجتماع، عن “وصول عدد المشاركين إلى 110 آلاف تلميذ وطالب من مختلف أنحاء البلاد، مع اِستكمال 19 طالباً قراءة 50 كتاباً وإدخال ملخصاتها في المنظومة”.

وأشار “قنون”، “إلى أنّ آخر موعد للتسجيل في المنظومة هو 15 مارس، في حين أن آخر موعد لإدخال ملخصات الكتب سيكون في الأسبوع الثالث من شهر أبريل، مضيفاً بأن مواعيد إقامة المسابقة على مستوى المؤسسات التّعليمية سيكون في أواخر شهر أبريل القادم، ستكون النّهائيات على مستوى المراقبات في شهر مايو، وعلى مستوى المناطق التّعليمية في شهر يونيو، فيما ستُقام نهائيات المسابقة على مستوى البلاد في منتصف شهر يوليو، يتأهل منهم الخمسة الأوائل للمشاركة في نهائيات المسابقة على المستوى العربي في شهر أكتوبر القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

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