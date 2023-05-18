وصول عدد من القادة العرب إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل عدد من القادة العرب، إلى مدينة جدة، اليوم الخميس، للمشاركة في الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تنعقد غدا الجمعة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول الواصلين، واستقبله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

ووصل رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، إلى جدة أيضاً للمشاركة في القمة، كما وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رأس وفد بلاده للمشاركة في القمة، بالإضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفه، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

الملك حمد بن عيسى آل خليفه يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32.https://t.co/z4V81YlY7o#واس_عام | #قمة_جدة pic.twitter.com/QFEnO30LNu — واس العام (@SPAregions) May 18, 2023

وكان الاجتماع الوزاري على مستوى القمة انطلق أمس الأربعاء، في جدة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وناقش الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في القمة المقررة غداً الجمعة، على مستوى القادة العرب، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له: “يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم بالخير والرفاه”.

وأشار بن فرحان إلى أن المنطقة العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تفرض علينا التنسيق المستمر، وتسخير كافة الأدوات الممكنة لها، وتفعيل وابتكار آليات عمل جديدة، تنبذ الخلافات البينية، وترفض التدخلات الخارجية.

وفي ختام الكلمة، جدد الوزير تطلع المملكة العربية السعودية للعمل مع الأشقاء العرب لتعزيز واستقرار أمن الدول العربية، وحشد الجهود والإمكانات للمضي قدماً في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم به الأجيال القادمة.