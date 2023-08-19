وصول فرق طبية من إسبانيا ومصر لمعالجة جرحى اشتباكات طرابلس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، وصول فريقين طبيين من إسبانيا ومصر إلى طرابلس لمعالجة جرحى الاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة قبل أيام.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفريق الطبي المصري يضم أطباء استشاريين، في تخصصات جراحة العظام وجراحة اصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري وذلك للمساهمة في علاج جرحى الأحداث التي شهدتها طرابلس مؤخرا.

وأضاف المركز، أن الفريق الطبي الإسباني باشر في إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، وذلك ضمن تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والترميم.

وتسبب الاشتباكات التي دارت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع في عين زارة وصلاح الدين جنوبي طرابلس في سقوط نحو 55 قتيلًا وأكثر من 100 جريح.

باشر الفريق الطبي #الإسباني🇪🇸 أعماله الطبية فور وصوله فجر هذا اليوم … وصل الفريق الطبي الإسباني الزائر فجر اليوم السبت… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في السبت، ١٩ أغسطس ٢٠٢٣