وصول «فرناندو إسبينوزا» إلى نيويورك بعد احتجازه في ليبيا

قالت شبكة CNN إنّ المدرس الأمريكي فرناندو إسبينوزا الذي كان محتجزا في ليبيا وصل إلى مطار جون إف كينيدي الدولي بولاية نيويورك الأمريكية.

وذكرت CNN أنّ المدرس الأمريكي احتجر في جنوب ليبيا على خلفية وجوده في أماكن التوتر، إضافة إلى انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، لتتدخل بعد ذلك سفارة الولايات المتحدة في ليبيا ووزارة الخارجية الليبية لضمان عودته إلى بلاده.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنّه لن يخوض في تفاصيل إطلاق سراح المدرس الأمريكي، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية.