وصول فريق خبراء الاتحاد الأوروبي إلى مدينة الأصابعة

في إطار تعزيز أوجه التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الاستجابة للكوارث وبالتنسيق بين المركز الوطني لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث وادارة الازمة بالبلدية، واستجابة لطلب المساعدة الذي تقدمت به ليبيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، استقبلت مدينة الأصابعة اليوم فريق الخبراء الأوروبيين من مالطا وفنلندا واستونيا، حيث باشر عمله اليوم لمتابعة تداعيات الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

ووفق بلدية الأصابعة، “يُجري الفريق حالياً معاينات ميدانية ويعمل بشكل وثيق مع الكوادر الوطنية في خطوة تُجسّد روح العمل المشترك لمواجهة الكوارث الطبيعية”.

وبحسب البلدية، “يهدف هذا التعاون إلى تقييم الأضرار البيئية والإنسانية الناتجة عن الحرائق والوقوف ميدانياً على أسباب اندلاعها بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاستجابة السريعة وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات مكافحة الحرائق والوقاية منها مستقبلاً بالشراكة مع الجهات المعنية”.

يذكر بأن “فريق المركز كان متواجد منذ فتره داخل البلدية، واجتمع مع عميد البلدية للتعاون والدعم للفريق، وتم اجراء أول اجتماع بالفريق الدولي من صالة ديوان المجلس البلدي عبر تقنية الزوم، وذلك لوضعهم في الصورة وإيضاح الأمور معهم واعطاءهم انطباع عن أريحية عمل الفرق البحثية داخل البلديه، تمهيداً لتواجدهم في عين المكان”.