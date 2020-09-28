وصول فريق شركة «سيمنس» إلى محطة السرير الغازية

أفاد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بوصول فريق شركة “سيمنس” إلى محطة السرير الغازية.

جاء ذلك بعد جهود مضنية من المفاوضات لإجراء العمرات الجسيمة لثلاث وحدات الأولى والثانية والثالثة في محطة السرير، والوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الخامسة بمحطة الزويتتية، بحسب ما نقلت دائرة الإعلام بالشركة.

وأوضحت شركة الكهرباء أن هذاا لإجراء يأتي لرفع القدرات الانتاجية لمجابهة الذروة الشتوية.

وسيكون هناك عمرات لوحدات GE وهي الوحدة الرابعة شمال بنغازي والوحدة الأولى جنوب طرابلس، والوحدة الأولى والرابعة الزواية، والوحدة الأولى والثانية الخمس.