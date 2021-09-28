وصول فريق هندي إلى محطة كهرباء سرت لإجراء أعمال الصيانة والتشغيل

باشر فريق هندي متخصص في صيانة وتشغيل المحطات الكهربائية، أعماله أمس الاثنين، بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت.

وقال مدير عام محطة الخليج البخارية بسرت مهندس حبيب أبوقرين، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن فريق فني تابع لإحدى الشركات الهندية متخصص فى صيانة وتشغيل المحطات البخارية وصل إلى المحطة أمس بإشراف الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح أبوقرين، أن مهمة الفريق هي تقييم الأعمال والاحتياجات للوحدة الثانية بالمحطة والمتوقفة منذ عام 2014م، للبدء في عمليات التجهيز والصيانة والتي تستغرق قرابة 6 أشهر.

وأشار مدير عام المحطة إلى أن الوحدة الأولى بالمحطة لم يتم تشغيلها بعد أن تمت أعمال صيانتها بالكامل والمتوقفة منذ عامين، وفي انتظار برنامج تشغيلها من الشركة اليابانية “متشي بيشي” قريبا ودخلوها على الشبكة العامة للكهرباء بإنتاجية تُقدر بأكثر من 300 ميجا وات.

يُشار إلى أن محطة الخليج البخارية تعد من أهم المشاريع الإستراتيجية في مجال الكهرباء، وتضم 4 وحدات بخارية قدرة كل واحدة 350 ميغاوات وبقدرة إجمالية قدرها 1400 ميغاوات.