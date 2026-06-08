وصول ناقلة إلى طبرق.. البريقة: لا انقطاع بالوقود والإمدادات مستمرة

استقبل الرصيف النفطي بمدينة طبرق الناقلة “ZEFIREA” المحمّلة بشحنة من وقود البنزين تُقدّر بحوالي 33 ألف طن متري، حيث باشرت إجراءات الرسو تمهيدًا لتفريغ حمولتها.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، بما يضمن تأمين الإمدادات النفطية في المنطقة الشرقية.

وأضافت الشركة أن وصول الناقلة يهدف إلى دعم استمرارية التزويد لمحطات الوقود التابعة لها ولشركات التوزيع، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي.

وأكدت أن عمليات التفريغ ستتم وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان السلامة والكفاءة في إدارة الشحنات النفطية داخل الموانئ والمستودعات.

في السياق، تتواصل اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، عمليات خروج شحنات الوقود من مستودع الزاوية النفطي، في إطار الحركة التشغيلية المستمرة التي يشهدها المستودع لتزويد شركات التوزيع باحتياجاتها من مختلف المشتقات النفطية.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن عمليات التزويد تتم وفق البرامج التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرارية الإمدادات النفطية واستقرارها في السوق المحلي.

وأضافت الشركة أن مستودع الزاوية يواصل أداء دوره الحيوي في دعم شبكة التوزيع وتأمين احتياجات السوق من الوقود بمختلف أنواعه، من خلال الحفاظ على وتيرة تشغيل منتظمة تسهم في تعزيز الأمن الطاقي.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تهدف إلى ضمان انسيابية الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الوقود في مختلف المناطق، بما يحد من أي اختناقات محتملة في سلسلة التوزيع.

ويُعد مستودع الزاوية النفطي أحد أهم مراكز تزويد الوقود في ليبيا، حيث يساهم بشكل رئيسي في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتأتي هذه العمليات ضمن جهود مستمرة لضمان استقرار الإمدادات وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع في البلاد.