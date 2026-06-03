وصول «ناقلة بنزين» إلى بنغازي.. تعزيز الإمدادات بشحنات جديدة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استمرار تعزيز إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، في إطار خطتها التشغيلية الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر عن فرعها بمدينة بنغازي، أن الناقلة “VALDERICE” تستعد للدخول إلى الرصيف النفطي في المدينة، محمّلة بنحو 29 ألف طن متري من وقود البنزين، ضمن شحنات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في الإمدادات.

ويأتي وصول هذه الناقلة بعد يومين فقط من انتهاء عمليات تفريغ الناقلة “MRC SEDEF”، التي فرغت حمولتها في خزانات مستودع رأس المنقار النفطي، في تسلسل عملياتي يعكس انتظام تدفق الشحنات النفطية.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذا التتابع في وصول الناقلات يعكس استمرار جهودها في دعم أرصدة الوقود والمحافظة على انسيابية التوزيع، بما يواكب الطلب المتزايد في مختلف المناطق.

كما أشارت إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وتغطية احتياجات المواطنين بشكل مستمر ومنتظم.