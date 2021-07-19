أعلنت وزارة الصحة، عن وصول نصف مليون جرعة من لقاح “سبوتنك لايت” إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، اليوم الاثنين.

ووصلت مساء اليوم إلى مطار معيتيقة، شحنة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع “سبوتنيك لايت”، قوامها 500 ألف جرعة، وهذا النوع من اللقاحات ذو الجرعة الواحدة يمكن تخزينه في درجة حرارة لا تتجاوز 2–8 درجة مئوية.

وسيتم نقل هذه الشحنة إلى مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، إلى حين إعطاء الإذن بتوزيعها على المراكز الصحية من قبل مركز الرقابة على الاغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة الأربعاء الماضي: “تسلمنا حتى اللحظة 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقمنا بتطعيم 450 ألف مواطن”.

وكشف حينها عن قرب وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح “سبوتنك لايت” الروسي.

وسجلت ليبيا 3425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائية مركز مكافحة الأمراض الصادرة أمس الأحد، وشفاء 617 حالة، ووفاة 18 مصابا.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفا و920 حالة، منها 37 ألفا و568 نشطة، و184 ألفا و53 حالة شفاء، و3299 وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس العام الماضي.

وصول نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنك لايت الآن | وصول نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنك لايت إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١٩ يوليو ٢٠٢١