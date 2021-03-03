وصول وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بوصول فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار إلى ليبيا والتحقق من انسحاب المرتزقة.

وأوضحت الوكالة أن الفريق يضم ممثلين من بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ومكون من 10 موظفين وتوجه إلى العاصمة طرابلس لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن فريق المراقبين غير المسلحين مكلف أيضًا بالتحقق من مغادرة آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جرى نشرهم في الدولة “الغنية بالنفط في شمال إفريقيا ولم يظهروا حتى الآن أي علامة على المغادرة”، حسب وصف الوكالة.

من جهتها جددت لجنة المتابعة الدولية دعمها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف السويسرية، وذلك في خلال سماعهم لإحاطة تقدم بها المبعوث الأممي يان كوبيش.

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة المحافظة على زخم العملية السياسية الليبية والدفع باتجاه تشكيل حكومة مؤقتة شاملة وموحدة وعلى المصادقة عليها من مجلس النواب وضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر.

وأكد المشاركون في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا دعم بلدانهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادتها في تيسير الجهود الدولية لمساعدة الليبيين على إيجاد حلول لمشكلاتهم بأيدي الليبيين أنفسهم.